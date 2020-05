Atalanta, Palomino: "Riprendiamo, ma in sicurezza. Sportiello unico contagiato, ora sta bene"

Il difensore dell’Atalanta José Luis Palomino ha parlato all’emittente argentina El equipo Deportea parlando del suo lockdown e della ripresa del calcio: “Ci hanno detto che il 18 maggio potremo tornare ad allenarci come squadra, ma ancora non è certo perché qua le cose cambiano continuamente. Adesso qua a Bergamo la gente può uscire un po’, ma la città è stata deserta per molto tempo e ci sono stati tanti morti. Ripresa del campionato? Penso che sia giusto ripartire quando saremo sicuri che tutto questo sia alle spalle. Per prima cosa pensiamo alla salute, poi capiremo come far ripartire il calcio. La trasferta di Valencia? Siamo rimasti in quarantena per 15 giorni, qualcuno a casa propria e altri a Zingonia. Fortunatamente solo un giocatore (Sportiello) è risultato positivo e sta bene”.