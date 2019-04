Atalanta, Palomino: "Sappiamo cosa serve per affrontare questo periodo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reduce dalla vittoria casalinga contro l'Udinese, José Luis Palomino commenta ai canali ufficiali dell'Atalanta il 2-0 che lancia i bergamaschi al quarto posto in solitaria: "Siamo molto contenti, soprattutto per come giochiamo ogni partita. Stiamo facendo bene, creiamo occasioni e non prendiamo gol. Stiamo giocando con la responsabilità che merita la nostra situazione. Speriamo di riposare bene perché abbiamo davanti impegni importanti".

Non vi siete fatti prendere dalla frenesia.

"Noi in ogni partita cerchiamo di fare risultati. Capitano partite come quella di oggi in cui troviamo di fronte una squadra forte a livello fisico. Abbiamo fatto due gol, è una cosa positiva per prendere fiducia".

Ora riposo e Lazio.

"Io personalmente sto già pensando alla Lazio, ma è importante anche ricaricarsi per poter affrontare con più forza la settimana. La partita di domenica sarà davvero importante".

Prove generali per la finale di Coppa Italia.

"Un po' sì, però noi siamo sempre a fuoco e sappiamo che se vogliamo continuare con questa classifica non dobbiamo perdere i punti di riferimento ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo adesso".