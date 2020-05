Atalanta, Papu Gomez lider maximo: un amore nerazzurro 'quasi' eterno

"Prometto amore eterno soltanto a mia moglie". Il Papu Gomez, in una recente intervista, ha spiegato chiaramente il suo ideale di vita: per il momento nessuna maglia verrà baciata, anche se ormai il suo legame con l'Atalanta sembra essere sempre più solido. L'argentino, mai in dubbio negli ultimi anni, si è gradualmente caricato la squadra sulle spalle, soprattutto in Champions League. Stellare la prestazione con la Dinamo Zagabria davanti ai 30mila di San Siro, da applausi anche il suo andamento in campionato: un addio, oggi, sembra essere davvero impossibile.

BAILA COMO EL PAPU - Il record di 16 gol in A non è stato più raggiunto, ma attualmente il Papu è uno dei migliori interpreti del ruolo di tuttocampista. All'occasione Gasperini lo ha schierato a centrocampo, con l'infortunio di Zapata spesso ha agito da seconda punta a supporto di Ilicic. In alcune gare ha iniziato ad impostare l'azione direttamente dalla linea difensiva, per poter permettere ai due centrali di alzarsi: un giocatore fondamentale per il gioco di Gasperini e per questa Atalanta, la sua duttilità ha fatto la differenza in ogni partita. Per non parlare del peso specifico all'interno dello spogliatoio: un capitano fuori e dentro al campo.

AMORE ETERNO? - Gomez non se la sente di promettere amore eterno, ma l'accordo coi nerazzurri è praticamente una firma 'quasi' a vita: nel 2022 - al termine del contratto attuale - il Papu avrà 34 anni. Difficile un cambio di casacca negli ultimi anni, probabilmente il numero 10 finirà la carriera a Bergamo anche perché, come ha ripetuto più volte, sta bene in nerazzurro e non ha nessuna intenzione di andarsene. Il tutto dipenderà dalle prossime stagioni: in caso di un ulteriore rinnovo, il per sempre non sarà dedicato soltanto alla moglie.