Atalanta, Papu Gomez sogna: "In Champions in gara secca potrebbe succedere di tutto"

vedi letture

A TyC Sports, media sudamericano, Alejandro Gomez ha parlato dell'Atalanta e dell'emergenza sanitaria. "Abbiamo toccato il cielo con un dito, stavamo vivendo un momento unico e storico per la città. E' incredibile che si sia tutto interrotto. La Champions? Ci conviene giocare una gara secca, in 90 minuti tutto può succedere e sarà spettacolare".

Sul Lipsia "Tosti da affrontare, sono giovani, corrono, non so se converrebbe trovarli ma in questa fase son tutte dure da sfidare".

Chi in finale di Champions League? "Una squadra spagnola. Magari Messi. Io contro di lui, però una spagnola, non inglese o tedesca. E' per come giochiamo noi, dico che ci sarebbe un po', ma solo un po', di chances in più".

Sull'epidemia. "Il momento per la città era storico, unico. Il fatto che si sia fermato è stato difficile da credere anche per la città".