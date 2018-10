Atalanta-Parma senza reti dopo 45'. Sepe e Berisha i migliori in campo

© foto di Federico Gaetano

Termina senza reti la prima frazione di Atalanta-Parma, sfida che si sta giocando sotto un vero e proprio nubifragio a Bergamo: sfida con diverse occasioni e portieri protagonisti, la Dea molto più manovriera e ospiti decisamente più votati al contropiede. Tuttavia c'è un sostanziale equilibrio in termini di chance per fare male create.

CERAVOLO ALLA CRESPO - Dopo dieci minuti di sofferenza totale (picchi di possesso oltre l'80% per l'Atalanta), il Parma rifiata e trova anche due occasioni molto importanti, entrambe firmate Fabio Ceravolo. Nella prima la "Bestia" anticipa la diretta marcatura e di testa spaventa Berisha spedendo di poco a lato, nella seconda invece ci prova con un tacco "alla Crespo", salvata sulla linea dal portiere albanese. Risponde l'Atalanta con Ilicic, il cui violento sinistro viene allontanato da Sepe molto attento, specie sulla successiva conclusione di Barrow, probabilmente l'occasione più importante per l'Atalanta di portarsi in vantaggio nei primi 45'. Il finale di frazione è caratterizzato da uno sterile possesso di palla neroazzurro, mai però capace si sfociare in un tiro pericoloso per Sepe.