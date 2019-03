Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine di un incontro con i tifosi dell'Atalanta, il centrocampista croato Mario Pasalic ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Non mi aspettavo tutte queste persone ad accoglierci, ma non c'è da stupirsi visto come ci sostiene il pubblico anche quando le gare vanno meno bene. Domenica il settore ospiti dello stadio Tardini sarà pieno, abbiamo bisogno di essere spinti dal nostro pubblico: ogni gara è una battaglia".