Mario Pasalic, centrocampista croato dell'Atalanta, autore del 2-0 ieri in casa dello Shakhatar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club orobico: "Abbiamo fatto la storia, non so cos'altro dire. Sono contento e orgoglioso di questa squadra che sta facendo qualcosa di incredibile. E' sempre bello segnare, specialmente in queste grandi sfide, ma l'Atalanta non è Mario Pasalic. Questo risultato è di tutti"