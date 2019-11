Atalanta, Pasalic: "Contento del gol ma soprattutto della prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Pasalic, l'autore del gol che è valso il pareggio dell'Atalanta contro il Manchester City ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Dea nel dopo partita: "Sono contento per il pareggio ma soprattutto per come abbiamo giocato la gara. Abbiamo avuto occasioni per segnare e forse avremmo potuto fare qualcosa di più anche se nel primo tempo non abbiamo giocato così bene. Giocare contro formazioni come il City e fare risultato è sempre un merito della squadra anche se i riflettori si posano spesso solo su chi segna".