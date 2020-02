vedi letture

Atalanta, Pasalic: "Felice per il gol, ma senza vittoria era inutile. Pronti per la Champions"

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’importante vittoria ottenuta oggi contro la Roma, arrivata anche grazie a un suo gol: “Sono molto contento per il gol ma soprattutto per questa vittoria importantissima che ci porta ancora più avanti in classifica, ora siamo a +6 sulla Roma, ma mancano ancora tante partite. Bisogna guardare alla prossima partita e continuare così. Il gol è stato bello, ma soprattutto importante. Se fai gol così e perdi non serve. Il fuoco per il gol? È una mia caratteristica, ho fatto tanti gol anche quando ero piccolo, io sono uno che s’inserisce e questo porta risultati”.

Il tuo ruolo?

“Posso giocare sulla trequarti che in mezzo al campo, quando segni e prendi fiducia tutto diventa più semplice”

Pronti per la Champions?

“Sì, siamo pronti. Stasera ci godiamo questo risultato e poi già da domani penseremo al Valencia che sarà una partita importantissima. Poi ci sarà il ritorno, ma è importante mettere le basi già in questa prima gara. Noi più forti? Dobbiamo dimostrarlo in campo.”.