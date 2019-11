© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni del media croato 24Sata, il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic, ha parlato del momento dei bergamaschi: "In Serie A tutte le partite sono complicate. La Juventus ha qualcosa in più delle altre. Per quel che riguarda la Champions League la difficoltà per noi è quella di non giocare la partite casalinghe nel nostro stadio ma a San Siro. Proveremo a fare meglio nelle ultime due gare. Al rientro dalla sosta avremo tre gare difficili (Juve, Dinamo Zagabria e Brescia ndr) con il derby che sarà molto importante per i nostri tifosi".

Come va con Gasperini?

"Abbiamo un ottimo rapporto e da quanto mi utilizza si capisce quanto mi apprezzi. Posso solo parlare bene di lui, è un grande esperto di calcio e siamo una delle poche squadre di Serie A a giocare un calcio offensivo. Prima del mio arrivo l'Atalanta lottava per la salvezza, adesso siamo regolarmente in Europa".