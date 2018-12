© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Pasalic giocherà oggi a Reggio Emilia, in Sassuolo-Atalanta. Prima di un periodo di vacanza, però, ci sarà un incontro con la società per determinare il prossimo futuro. Il croato vuole avere un ruolo più importante, giocando di più rispetto a una prima parte di campionato dove è diventato, in fretta, una riserva.