L'Atalanta scende in campo per rimanere attaccata alla vetta del campionato tenendosi stretto un terzo posto importantissimo: di contro, però, ci sarà l'Udinese, avversario ostico che fa della tenuta difensiva la sua maggior qualità. Ne è consapevole Mario Pasalic che mette in guardia i suoi sul pericolo rappresentato dai bianconeri: "Partita difficile come lo sono tutte in campionato. L'Udinese è una squadra che ha subito pochissimi gol, sono statici e difendono molto bene ma se vogliamo restare in alto dobbiamo giocare una gara veloce, trovare spazi e fare più gol possibili" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.