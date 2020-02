vedi letture

Atalanta, Pasalic: "Questa squadra non molla mai, bello vincere in casa"

Diciannove secondi, questo il tempo che ha impiegato Mario Pasalic per siglare la rete decisiva contro la Roma. Queste le dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, del trequartista croato al termine del match. "Sapevamo che era una partita importantissima, per fortuna abbiamo vinto perchè questa squadra non molla mai. E' sempre bello vincere in casa, adesso abbiamo sei punti di vantaggio. Valencia? Ho guardato un pò la partita di ieri, sono una squadra pericolosa soprattutto nelle ripartenze ma noi se giochiamo come sappiamo possiamo vincere".