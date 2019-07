Atalanta: Pasalic riconfermato, con Mancini vicino alla Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante per l'Atalanta, la nuova stagione è iniziata con il piede giusto per via della riconferma di Pasalic. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo del giocatore croato: il club orobico ha trovato un accordo con il Chelsea per poter prolungare il prestito fino al 30 giugno 2020. Un ottimo acquisto, come confermato dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi. Insieme a Muriel è sicuramente un colpo top per i nerazzurri, che riconfermano una pedina fondamentale dello scacchiere di Gasperini.

Il centrocampista croato ha dimostrato di poter interpretare diversi ruoli a centrocampo, più volte è stato utilizzato anche nella trequarti a supporto della prima punta. Ben 42 le presenze stagionali, di cui 33 in serie A. Non dimentichiamo nemmeno i gol messi a segno, 8 considerando campionato, coppa Italia e preliminari di Europa League. Ora deve soltanto dimostrare quella continuità giusta per potersi ritagliare ancora più spazio nell'undici titolare.

Se sul fronte acquisti ci sono riconferme importanti come il centrocampista dei blues, per quanto riguarda le cessioni c'è il nodo Mancini da sciogliere. Il giocatore piace molto alla Roma, anche se Petrachi continua a monitorare Bartra e Lyanco. Un colpo in prospettiva che però potrebbe scatenare una vera e propria asta. Percassi è stato chiaro su Mancini e attualmente i nerazzurri non hanno ancora pensato ad un sostituto: filtra ottimismo, ma servirebbe iniziare a muoversi preventivamente anche sul mercato dei difensori centrali. Soprattutto quando il modulo base ne prevede tre, con un dispendio energetico da gestire nell'arco di una stagione lunghissima.