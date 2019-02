© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia sul campo della Fiorentina: "Stasera sarà difficile, sappiamo che la Fiorentina gioca bene sul suo campo e sarà una battaglia. Per noi sarà fondamentale far risultato e per farlo servirà segnare. Dobbiamo fare già bene l'andata, perché il ritorno è tra due mesi. Due sconfitte di fila? Pesano ma il calcio è bello perché ti dà sempre un'opportunità per rialzarti", ha detto il croato.