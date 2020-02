vedi letture

Atalanta, Pasalic: "Vittoria e +6 in classifica sulla Roma, ora continuiamo a volare"

Mario Pasalic, match winner della sfida di ieri contro la Roma, ha parlato così ai canali ufficiali della Dea dopo la vittoria nello scontro Champions: "Sono contento per il gol, ma soprattutto per questa importante vittoria. Ora guardiamo avanti, non abbiamo tanto tempo per festeggiare perché fra pochi giorni c'è il Valencia. Gol? Sono entrato e, appena ho ricevuto palla, ho calciato in porta senza pensare. Questa vittoria ci dà fiducia per le prossime partite, era uno scontro fondamentale da vincere. Ora siamo a +6 sulla Roma in classifica, proveremo a staccare ancora di più le squadre che stanno dietro di noi. Valencia? Mercoledì ci aspetta una partita bellissima a San Siro, con lo stadio pieno e il solito grande sostegno dei nostri fantastici tifosi", le parole del centrocampista dell'Atalanta.