Atalanta, Pasalic: "Vorrei una squadra dove restare 2-3 anni"

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta con un passato al Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Perché non sono restato in rossonero? Il Milan cambio gestione e cambiò anche il mio destino. Mi dissi: "Peccato, poteva essere la squadra giusta per me". Tanti prestiti? Troppe città, troppi prestiti. Vorrei una squadra dove restare almeno 2-3 anni, per capire chi sono. Se non sarà il Chelsea, spero sarà l'Atalanta. Luce spenta dopo Copenaghen? Succede che serve più attenzione: l'Atalanta è quella del primo tempo contro la Roma, non esiste che ce lo siamo dimenticati. Giocare l'Europa mi aveva spinto a venire qui, ma dobbiamo guardare avanti: chi siamo dovrà dircelo il campionato. Futuro al Chelsea? Io oggi non sono da top club: devo capire se posso esserlo. Mi serve una squadra dove stare. Magari tornerò là, magari si capirà che la mia grande squadra è l'Atalanta: vorrà dire che comunque non avrò sbagliato scelta".