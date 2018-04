Atalanta, passeggiata al Vigorito. Benevento, la B può arrivare stasera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto facile per l'Atalanta questo pomeriggio al Vigorito nel secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini ha rilanciato le sue ambizioni europee grazie al 3-0 conquistato a Benevento con le reti di Freuler, Barrow e Gomez.

Gli ospiti hanno sbagliato anche un rigore con De Roon. I padroni di casa, invece, sono ormai a un passo dalla Serie B. In caso di vittoria della SPAL questa sera a Ferrara contro il Chievo, o del Crotone contro la Juventus, la retrocessione dei sanniti sarebbe matematica con cinque turni d'anticipo.

