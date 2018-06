Atalanta, per Cristante Roma in pole ma non convincono le contropartite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante la Juventus continui a lavorare su Bryan Cristante, la Roma rimane in vantaggio per l'acquisto del centrocampista dall'Atalanta. Da sistemare nell'operazione, secondo quanto riportato da Il Giorno, il fronte delle contropartite. Marco Tumminello viene, infatti, considerato troppo acerbo per un ruolo attivo nella rosa della Dea, mentre Gregoire Defrel ha dei costi ritenuti eccessivi visto l'ingaggio attualmente percepito nella Capitale.