In casa Atalanta è già tempo di pensare alla stagione che verrà, quella del clamoroso e inaspettato esordio in Champions League: l'idea di Percassi è confermare quasi in blocco la squadra che l'ha raggiunta e puntellare tutti i reparti. Pronto un doppio adeguamento per Josip Ilicic e Alejandro "Papu" Gomez, entrambi grandi protagonisti quest'anno: non si muoveranno e per entrambi dovrebbe arrivare il ritocco dell'ingaggio. Attenzione anche all'asse col Chelsea: oltre alla conferma di Pasalic, Sartori lavora per un altro prestito dai Blues, stando a quanto rivela il Corriere dello Sport.