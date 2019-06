Atalanta, per l'attacco c'è anche l'obiettivo Borja Mayoral del Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

Borja Mayoral e l'Italia. Dopo i rumors di gennaio, tornano voci su un possibile futuro in Serie A della punta di proprietà del Real Madrid, reduce dal prestito al Levante, anche adesso. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, infatti, l'attaccante scuola Merengues, con un passato in prestito anche al Wolfsburg, 3 reti e 2 assist nell'ultima Liga a Levente, sarebbe un nome caldo per l'estate dell'Atalanta.