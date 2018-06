Atalanta, per l'attacco spunta Duvan e la Samp pensa a Zaza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo i tentennamenti di Defrel, l'Atalanta ha virato su Duvan Zapata della Sampdoria, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che il club di Ferrero valuta il centravanti colombiano 25mln. In caso di cessione dell’ex Napoli, i blucerchiati proverebbe poi l’assalto a Simone Zaza, in uscita dal Valencia ma valutato 20mln e monitorato anche del Milan. In alternativa c'è anche l'ipotesi Eder dall’Inter.