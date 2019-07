© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Tuttosport, l’Atalanta lavora per completare la difesa in vista della prossima stagione. Si cerca un profilo d’esperienza che possa inserirsi velocemente. Piace Sergi Gomez del Siviglia, ma si valuta anche Martin Caceres, appena svincolatosi dalla Juventus. Per l’attacco piacciono Matteo Politano dell’Inter (che però costerebbe una ventina di milioni) e Diego Farias del Cagliari.