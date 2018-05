Atalanta, per Sportiello si profila un derby romano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe profilarsi un vero e proprio derby di mercato per Marco Sportiello. Il portiere di proprietà dell'Atalanta, infatti, non resterà a Firenze, dove ha disputato l'ultima stagione: per lui si sta muovendo la Roma, ma anche la Lazio lo ha messo nel mirino per avere una valida alternativa al titolare Strakosha. Lo riporta Il Corriere dello Sport.