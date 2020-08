Atalanta, Percassi: "Abbiamo fatto del bene alla gente. Siamo mancati nell'ultimo miglio"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale del club il giorno dopo la sconfitta in Champions League subita contro il PSG: "Ho dormito pochissimo ma siamo felici di come sono andate le cose".

Il risveglio è dolceamaro ma rimane una stagione da incorniciare, soprattutto per i risultati in Champions.

"Era inimmaginabile e si è visto. Abbiamo fatto una grande partita ma al 90', con i loro fuoriclasse e gli infortuni, siamo stati penalizzati. Siamo orgogliosi della prestazione e del risultato".

Atalanta orgoglio di Bergamo ma anche di tutta Italia?

"Ho letto tutti i giornali e ne parlano tutti benissimo. Abbiamo rappresentato un popolo che ha sofferto tanto e l'Atalanta in questa occasione ha fatto del bene. Peccato, siamo mancati nell'ultimo miglio".

Vi state già preparando alla prossima stagione?

"Ci sono parecchie cose da fare. Ci sono cantieri aperti e altri da aprire. Ci sono in programma miglioramenti per lo stadio e per Zingonia".

Il prossimo anno la Champions al Gewiss Stadium?

"Stiamo facendo il possibile e proabilmente ce la faremo".

Cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta?

"Che sono stati fantastici e strepitosi. Lo staff tecnico altrettanto ma anche tutti quelli che stanno lavorando per l'Atalanta. Per noi è una famiglia di gente in gamba che ha tanta passione per l'Atalanta".