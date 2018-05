Atalanta, Percassi: “Defrel nel mirino? Non faccio nomi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato di alcuni gioielli della Dea attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. “Barrow? Devastante in Primavera, è andato bene anche in A. Defrel nel mirino? Non faccio nomi, posso dire che in questa squadra per fortuna segnano tutti. Su quali giovani puntare? Butto lì qualche nome: Pessina, Valzania, Kulusevski. Andranno con la prima squadra”, ha detto.