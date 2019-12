© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista al Corriere di Bergamo per Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta. Il numero uno degli orobici ha parlato anche del sorteggio degli ottavi di finale che li attende lunedì per conoscere il prossimo avversario in Champions League: "Se ho paura di Barcellona e Bayern? Ormai ci siamo allenati. Abbiamo sulle spalle due anni di esperienza in Europa. Sono degli squadroni, speriamo di continuare a fare bella figura. Se andrò al sorteggio? Sì, ci vado io. Luca sarà impegnato in Lega e non potrà esserci. Ma non faccio pronostici. Le spiace se ne parliamo a sorteggio avvenuto?".