Atalanta, Percassi: "Battere la Juve è straordinario, non ho dormito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' la squadra del momento e il suo presidente ne è molto orgoglioso. Il numero uno dell'Atalanta Antonio Percassi infatti, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha detto: "Sono ancora felicemente sotto shock. Battere la Juve è qualcosa di straordinario, inaspettato, quasi inverosimile. Si rifaranno vincendo il campionato e la Champions, è arrivato il loro momento. E poi... La solita notte insonne, avrò chiuso gli occhi al massimo due ore. Pensavo e ripensavo alla partita: Gasperini e i ragazzi hanno centrato un risultato incredibile, non credevo ai miei occhi guardando il tabellone dello stadio. La Coppa Italia per l’Atalanta ha un significato speciale ed essere in semifinale dopo aver battuto la Juve è fantastico".

Quindi nella sua agenda non prenderà impegni lavorativi per il 15 maggio, la data della finale di Coppa Italia?

"No (ride), non cambia nulla. A casa sono bandite tre parole: Europa, Champions e ora anche Coppa Italia. Io penso solo alla salvezza: abbiamo 32 punti, dovremmo farcela".