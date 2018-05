Atalanta, Percassi: "Bilancio con 27mln di utili, Gomez e Ilicic incedibili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato della stagione ma anche di mercato: "Stagione? Entusiasmante: siamo arrivati settimi in campionato e in semifinale di Coppa Italia, abbiamo giocato alla pari con il Borussia Dortmund. Permanenza Gasperini? C’è sempre stato un ottimo rapporto, sono bastate poche parole. E pensiamo anche di allungargli il contratto (ora è fino al 2020 con opzione per l’anno successivo, ndr)".

Sul bilancio: "Benissimo anche quello: abbiamo chiuso il 2017 con 150 milioni di fatturato e 27 di utile netto. Le condizioni per innescare un circolo virtuoso: reinvestire in strutture quello che si guadagna. In due anni spenderemo 50 milioni per Zingonia, l’Academy e lo stadio".

Sull'addio di Cristante: "Mah, non so cosa può accadere. Certo che sarebbe un peccato perderlo: è un talento incredibile, Gasperini gli ha cambiato il motore. Sin da prima che cominciasse, da quando gli ha parlato a Torino per capire se era da Atalanta. Soriano? Non c’è solo lui, fa parte di una lista. E puntiamo anche a un esterno e un attaccante. Papu Gomez, Ilicic? Non si toccano: incedibili".