Atalanta, Percassi: "Champions e Gasp, non potevo chiedere di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ieri è stato nominato Cittadino Onorario di Clusone, suo comune di nascita. È rara l’occasione per parlare anche alla stampa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Champions League e rinnovo di Gasperini fino al 2022? Non avrei potuto chiedere di meglio. I calciatori sono stati fantastici, lo stesso vale per l’allenatore e la dirigenza. È stata una stagione unica, ciò che abbiamo conquistato è meritato. Molti dicono che l’Atalanta sia riuscita a offrire anche un bel gioco: fa piacere perché tanti di loro non sono nemmeno tifosi nerazzurri”, ha concluso.