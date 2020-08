Atalanta, Percassi: "Chiamerò Ilicic prima e dopo. Gomez? Ora è il capitano perfetto"

Ilicic, Sportiello e Gomez. C'è anche spazio per i singoli nei ragionamenti di Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, nella sua chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Primo pensiero dedicato proprio allo sloveno: "Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo. Sportiello titolare? Marco è un ottimo portiere, più che destino la definirei una chance importante: se la giocherà bene. Su chi scommetto? Il nostro grande Papu trascinerà tutti. Nessuno meglio di lui conosce tutto dell’Atalanta e di Bergamo e l’importanza dell’esempio: ecco, lui è diventato il capitano perfetto".