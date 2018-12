© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, intervenendo al pranzo di Natale con la stampa bergamasca, ha parlato dei risultati inanellati finora. "L'Atalanta sta diventando sempre più importante. Ci avviciniamo al Natale e il momento non è malissimo, stiamo facendo un gran bel campionato con prestazioni strepitose, con l'Inter abbiamo toccato il massimo dell'entusiasmo. Dobbiamo mantenere le parole spese: il mantenimento della categoria è fondamentale, quello che arriva dopo va bene. A gennaio inaugureremo la struttura del settore giovanile. Terzo lo stadio: siamo sulla strada giusta per iniziare i lavori a inizio campionato, in base alla classifica vedremo se giocare le ultime due altrove".