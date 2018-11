Atalanta, Percassi: "Copenaghen uno choc, Gasp sa che corde toccare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista al Corriere di Bergamo per Antonio Percassi. Il presidente dell'Atalanta ha parlato della prima parte di stagione: "Dopo Copenaghen? Abbiamo sofferto, è stato uno choc. Eliminazione immeritata, ma il calcio è una cosa bestiale. Un mese fa eravamo retrocessi. Mai mollare: questa è la nostra forza, così sono arrivate le partite della svolta. Meritatamente per tutti. Ilicic? Il mister lo ha fatto reagire alla grande. Sa che corde toccare e in quale momento".