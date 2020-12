Atalanta, Percassi: "Dopo Liverpool e Ajax, il Real... Speriamo di fare bella figura"

Antonio Percassi, Presidente dell'Atalanta, ha parlato ai Gazzetta Sports Awards in virtù del premio squadra dell'anno per la Dea. "Il Madrid paura di noi? No, siamo noi... Dopo Liverpool e Ajax, giocare contro di loro è folle. Però siamo onorati di esserci, speriamo di fare bella figura. E poi in questo anno difficile, almeno per due ore abbiamo portato serenità alle famiglie davanti ai tifosi. Abbiamo ricevuto dei messaggi importanti da parte dei tifosi".