© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi ha commentato la straordinaria vittoria contro la Juventus in Coppa Italia ai microfoni dei canali ufficiali della Dea: “Si sognava di fare prima una bella gara, poi sperare anche di vincere. Abbiamo fatto qualcosa che va oltre ogni immaginazione battendo una delle squadre più forti al mondo. Continuiamo a battere dei record in continuazione, speriamo di continuare a fare le cose per bene e con l’entusiasmo che deve servire per fare buoni risultati. Credo che la società possa fare un’ulteriore crescita. La tifoseria ci è sempre vicino e questo ci è stato di grande aiuto. Se riuscirò a dormire questa notte? No, è dura. Sono notte speciali che capitano raramente nella vita”.