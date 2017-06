Atalanta, Percassi: "Gomez è fondamentale. Conti? Dettiamo noi le condizioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da BergamoTV, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha fatto il punto su alcuni singoli il cui futuro, chissà, potrebbe dipendere dal prossimo mercato.

ANDREA CONTI - "È una situazione molto complicata che sta gestendo direttamente mio figlio Luca. Credo che l'agente abbia fatto dichiarazioni non simpatiche come quella relativa al ritiro: se si arrivasse a ridosso dell'inizio della stagione, il giocatore non credo si presenterebbe. Ma saremo noi a dettare le condizioni".

ALEJANDRO GOMEZ - "Con lui stiamo discutendo l'adeguamento di contratto, è un giocatore fondamentale ed è quindi giusto riconoscergli qualcosa di importante".

ANDREA PETAGNA - "Ha chiesto di rimanere: lui è completamente nostro, ma il Milan ha una percentuale sulla vendita futura che, però, va a scalare di anno in anno".