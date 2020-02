vedi letture

Atalanta, Percassi: "Gomez e Ilicic hanno dato continuità alla loro qualità. Amano ciò che fanno"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato anche di Ilicic e Gomez: "In pochi possono contare su un contesto come quello dell’Atalanta: a Bergamo stanno bene, i tifosi li adorano, li fanno sentire importanti. C’è un grande gruppo di lavoro dirigenziale con un grande capitano, Luca, che per combinazione è anche mio figlio. E Gasperini anche a loro due ha regalato una condizione fisica che non avevano mai avuto. Così hanno dato continuità alla loro qualità: si vede benissimo che gli piace quello che fanno, a cominciare dal lavoro in settimana".