Atalanta, Percassi: "Ho pianto per il passaggio del turno. È un sogno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Il numero uno della Dea parla ovviamente dell passaggio del turno in Champions League: "Avevo deciso di essere dove potevo stare da solo, a casa. Ho preferito così: me la volevo godere di più, volevo potermi disperare o piangere per la felicità. E ho pianto, da solo. Alla squadra ho detto che hanno fatto una cosa straordinaria, unica, storica. Ci hanno regalato un sogno incredibile". Percassi parla anche di quanto si era fatta dura dopo le prime tre partite: "Ci davano già per esclusi, si parlava di mancanza d’esperienza, emozione da debutto, ma poi nelle altre tre abbiamo giocato un gran calcio e scritto un capitolo che ci ha dato anche un risalto mediatico incredibile. Abbiamo imparato, che abbiamo capito cos’è la Champions League". Infine una battuta sul sorteggio: "Sono una più forte dell’altra, come fai a sceglierne una? Sappiamo già che sarà un’avversaria che ci farà imparare qualcos’altro di nuovo: speriamo di essere all’altezza"