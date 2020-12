Atalanta, Percassi: "Il mercato in entrata è chiuso. Maelhe compensa l'addio di Castagne"

"Il mercato in entrata dell'Atalanta è chiuso". A dichiararlo è il presidente nerazzurro Antonio Percassi in una lunga intervista all'Eco di Bergamo, anche se poi precisa: "A meno che non capiti la grande occasione, ma a gennaio non è mai facile". Su Maelhe, ultimo acquisto della Dea: "Mi dicono che abbiamo compensato la partenza di Castagne. Benissimo". Poi sulle uscite: "Ne stiamo parlando e lo concorderemo con il mister. Sia per le cessioni che per i ragazzi da mandare a giocare in Italia". Poi tornando all'ultimo intervento che ha portato al giocatore danese: "Sono orgoglioso dell'acquisto di Maelhe. Se serve un giocatore pronto dobbiamo intervenire, come con lui. E' bello averlo qui prima della ripresa del campionato, a gennaio si giocherà tanto".