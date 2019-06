Atalanta, Percassi: "Ilicic resta qui come tutti i migliori della rosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità da Bergamo, riportate da Tuttosport. Dalla Slovenia Josip Ilicic ha fatto capire che gradirebbe essere ceduto dall'Atalanta ad un grande club che gli consentirebbe di puntare a lottare per qualche trofeo. Futuro a Napoli? Possibile, ma il presidente orobico Antonio Percassi non ci sta e vuole tenerselo stretto: "Ilicic rimane a Bergamo, come resteranno tutti i migliori. Stiamo allestendo una squadra che faccia bella figura in Champions e in campionato", le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano sportivo torinese.