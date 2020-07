Atalanta, Percassi: "Juve squadra della Madonna, domani primo test per il PSG"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, commenta così a Sky Sport il sorteggio dei quarti di Champions League che metterà fronte gli orobici al PSG: "Speriamo di fare bella figura. Vediamo come va, è una partita difficilissima e una esperienza incredibile. Noi anche quest'anno abbiamo raggiunto la salvezza, tutto quello che arriva in più è di guadagnato. L'Atalanta è stata determinante per dare un po' più di sollievo alla città, il nostro popolo è stato colpito duramente e l'Atalanta è servita per strappare un sorriso".

Quanto conta il fatto che il PSG sia fermo e che voi andate a 100 all'ora?

"Si, ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso. La squadra si allena bene e dobbiamo pensare di finire bene il campionato per poi preparare la partita della vita".

Siete matematicamente non solo salvi ma anche in Europa League. Che discorsi avete fatto con Gasp in questi giorni? Lui si augurava qualche avversaria?

"Col mister abbiamo parlato, speravamo di non prendere gli squadroni ma il mister ha detto anche che fosse uscito il PSG ce la saremmo giocata. E ora speriamo di fare bella figura".

La gara con la Juve è la prova generale il prospettiva Champions?

"È una squadra della Madonna, per cui domani facciamo il primo test... È dura".