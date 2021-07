Atalanta, Percassi: "L'obiettivo è sempre la salvezza. Vogliamo fare una bella stagione"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato ai canali ufficiali del club orobico nel giorno della ripresa della preparazione della formazione di Gian Piero Gasperini: "Il primo giorno di ritiro e come andare a scuola, tutti contenti, ci si saluta e ci si riabbraccia. Poi inizia la vera fatica per prepararsi al meglio per il campionato. I tanti atalantini all'Europeo sono stati una grande soddisfazione per noi, anche quando parlano dell'Atalanta. Non mi aspettavo che i nostri giocatori potessero fare così bene.

Due campioni d'Europa e due che hanno vinto la Copa America.

"Per noi è un record, ne stiamo facendo tanti e speriamo di farne altri nel corso dei prossimi anni. I nostri osservatori sono stati bravissimi a portare a Bergamo giocatori così importanti, arrivati da sconosciuti ma che poi si sono consacrati anche grazie al lavoro del mister".

Sperava nella vittoria dell'Italia a Euro 2020?

"Da come l'ho vista fin dalla preparazione avevo capito che avrebbe mostrato un calcio interessante. Sono stati paragonati all'Atalanta, se Mancini ci ha copiato ben venga. È una persona straordinaria".

Decima stagione in A consecutiva.

"Lo avevo promesso, sembrava utopia ma ci speravo. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo migliorato posizioni di classifica".

Il prossimo traguardo?

"Il primo obiettivo è mantenere la categoria, ma non lo dico per dire. Poi tutto quello che viene in più lo prenderemo. Non è facile confermarsi. Ceferin ha detto che il calcio ha bisogno dell'Atalanta e il merito è di Gasperini. Spero di fare un buon campionato e di rendere felici i nostri tifosi".