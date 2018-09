Atalanta, Percassi: "Mai pensato di cedere. In Gasp piena fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'inserto "L’Economia" del Corriere della Sera, il patron dell’Atalanta Antonio Percassi ha parlato così di vari argomenti legati alla Dea: "A cedere l'Atalanta non abbiamo mai pensato. Vita da calciatore? Anche ai miei tempi per essere calciatori era un bel vivere, ma i contratti erano di anno in anno: se andavi bene eri confermato, altrimenti toccava a te trovare una squadra. Non come adesso, contratti di tre, quattro, cinque anni... Ma è una altro mondo a livello internazionale, con l’arrivo dei russi, dei cinesi, degli arabi. E’ giusto così. Speriamo di salvarci. Piena fiducia in Gasperini, abbiamo appena rinnovato il contratto, rimarrà con noi. Investimento sui giovani? Penso sia importante e nel nostro paese ce ne sono molti".