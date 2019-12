© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi parla anche del mercato della Dea, con possibili investimenti già a gennaio: "Se avremo la possibilità di farlo in modo condiviso con Gasperini, lo faremo. Aspettiamo da lui indicazioni: abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti che riaffronteremo dopo il Milan. In tutti i reparti ci sono da proporre idee: bisognerà capire dove lui ritiene più giusto avere un aiuto aggiuntivo. La squadra è già forte, ma se ci sarà occasione di migliorarla, non ci tireremo indietro. Anzi".