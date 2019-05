© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha spento le voci che vorrebbero il tecnico Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore del Milan. "Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente. "Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario". Il finale di campionato? Non scelgo, ci stiamo giocando tanto e potremmo perdere tutto. Dietro i risultati ci sono passione e programmazione, abbiamo preso la squadra in B e siamo arrivati fin qui facendo un lavoro graduale".