Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, intervistato dai canali ufficiali della Dea, ha parlato così dopo il gran successo di ieri col Sassuolo: "Non riuscivamo neanche a sognare un avvio di stagione del genere. Quello che abbiamo fatto è pazzesco, abbiamo l'attacco migliore del campionato e meglio di così non avremmo certo potuto fare. Non mi sembra vero, continuiamo a sognare".