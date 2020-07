Atalanta, Percassi: "Partita col PSG memorabile per la nostra storia. Andremo a scuola"

vedi letture

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha commentato il sorteggio dei quarti di Champions League, che ha riservato ai bergamaschi l'ostacolo Paris Saint-Germain: "Per noi è un onore essere entrati nelle prime 8 d'Europa. Un sogno per la città di Bergamo, un evento storico. Giocheremo con umiltà, sarà come andare a scuola e cercheremo di imparare e crescere. Sarà una partitìa memorabile per la storia dell'Atalanta".