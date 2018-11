Atalanta, Percassi: "Per Laxalt ci abbiamo provato ma costava troppo"

La Juventus è pronta a mettere sul piatto una super offerta per convincere Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza con l'Arsenal. Secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal Mirror, i bianconeri sarebbero infatti intenzionati a offrire al giocatore un ingaggio...

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato anche di mercato nel corso dell'intervista concessa al Corriere di Bergamo : "Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo con lui il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare. Laxalt? Ci abbiamo provato, ma era una cifra impossibile per noi. Oggi possiamo permetterci, e lo abbiamo fatto, di portare a Bergamo giocatori con costi importanti. Tutto è proporzionato alla crescita del club".

