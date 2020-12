Atalanta, Percassi rassicura: "Le discussioni fanno parte del quotidiano. In tutte le famiglie"

L'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato ai microfoni di SKY. "Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un'Atalanta che rappresenta Bergamo per noi è straordinario".

È un 2020 irripetibile... "Abbiamo vissuto delle emozioni straordinarie, per noi stasera è un'ulteriore dimostrazione che questo gruppo di lavoro abbia raggiunto un risultato storico per questa società".

Ha già sentito Gasperini, ci può riportare la felicità? "Mio padre è il primo tifoso, ma non fa altro che rappresentare tutte le case dei tifosi atalantini. Si veniva da una settimana un po' particolare, il campo ha tradotto quello che si cerca di fare a Zingonia. Lavorare, lavorare. La società cerca di fare le cose al meglio, stasera è la dimostrazione di quello che si è letto e scritto in questi giorni. Forse si è andati un po' oltre, ma conta solo il campo. Dedicata a tutti i tifosi che ci mancano da morire. La cosa più importante è che siano orgogliosi di quel che la società cerca di fare".

Si è parlato della democrazia dei Percassi che conoscono le dinamiche dello spogliatoio. Da parte vostra c'è speranza di ricucire un rapporto forse sfilacciato? "Non è nostra abitudine presentarci davanti ai microfoni, solitamente la palla va lasciata ai protagonisti. Questo vuole essere la dimostrazione che cerchiamo di essere presenti e fare bene della società. In tutte le famiglie le discussioni fanno parti della vita quotidiano. A volte sono più forti, ma poi si va avanti. Stasera vale più di mille parole".

Rimangono entrambi? "Sì, sì".

Cosa pensate per il futuro di questa squadra? "Fino a stasera a questa partita. Poteva voler dire molte cose. Non ci poniamo obiettivi, diamo tutto in campo con la massima concentrazione, rispetto della nostra tifoseria che non ci chiede di vincere in questi campi, ma di rispettare la maglia. Devo dire che i ragazzi, il mister, tutto lo staff, hanno interpretato il pensiero di tutti. Serate come queste sono la ciliegina della torta per tanti anni di lavoro per i sacrifici, gli sforzi, i pensieri. Al tempo stesso ti riempiono di gioia".

Quindi è tutto a posto? "Noi siamo vicini a tutti i tifosi, le famiglie, per noi è una serata di goia per la tifoseria e per la città".