Atalanta, Percassi: "Skrtel triste, la moglie non voleva venire a Bergamo"

Ospite di Bergamo TV, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato anche del caso Skrtel, rimasto alla Dea solo per tre settimane: "Skrtel è arrivato, era triste, la moglie voleva rimanere là. È stato corretto a dirlo, se lo avesse detto un po' prima ci saremmo mossi in maniera diversa. Per fortuna abbiamo avuto l'occasione, ogni allenamento che faceva era sempre più triste. È un bravo ragazzo".

